نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الوضع في سوريا

أجرى ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا، محادثة هاتفية مع جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، تناولت الوضع الحالي في سوريا، مع التأكيد علي الحاجة إلي دعم حل متكامل للأزمة السورية بناء علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.وذكر بيان للخارجية الروسية، وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المباحثات تناولت عدة قضايا تتعلق بالاجتماع المقبل، حول اللجنة الدستور في جنيف، والاجتماع السوري الدوري بصيغة أستانا.