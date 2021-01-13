إيطاليا تسجل 16 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و507 وفيات خلال 24 ساعة.وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا 80 ألف حالة وفاة.. لافتة إلى تلقى أكثر من 800 ألف إيطالي اللقاح ضد الفيروس حتى الآن.وأوضحت أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا يبلغ حتى الآن أكثر من 2.31 مليون شخص، تعافى منهم أكثر من 1.67 مليون شخص، في حين يبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 80 ألفا و326 حالة وفاة، بيبنما يخضع 538 شخصا للعزل الذاتي في أماكن إقامتهم.