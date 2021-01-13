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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«طب الأزهر»: قدمنا استفسارات وفيديوهات توعية بكورونا لـ5 آلاف طالب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:50 م
كورونا
كورونا
أميرة العناني
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قالت الدكتورة انتصار السيد أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو اللجنة التطوعية لتقديم التوعية الصحية والوقائية لطلاب الجامعة ومنتسبيها، إن اللجنة منذ تشكيلها في مارس الماضي، قدمت التوعية والاستفسارات اللازمة لما يقرب من خمسة آلاف طالب.

وأضاف في تصريحاتها، اليوم الأربعاء، أن التوعية والاستفسارات كان يتم تقديمها أونلاين عبر تطبيق "تليجرام" من مجموعة "اسأل عن كورونا واطمئن، للرد على استفسارات الطلاب وذويهم على مدار 24 ساعة، فضلا عن نشر مطويات وفيديوهات توعية عن الجائحة كورونا".

وأشارت إلى أن الفيديوهات التوعوية التي كان يتم نشرها تدور حول ما يلي:

ـ تحفيز الطلاب على البقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

ـ طرق الوقاية وطرق العطس والكحة الأمنة.

ـ فترة بقاء الفيروس على الأسطح المختلفة.

ـ نصائح لتقوية المناعة.

ـ الأغذية التي تقوي المناعة.

أفضل أنواع الكمامات وطرق لبسها والتخلص منها.

ـ الفرق بين أعراض الكورونا والإنفلونزا الموسمية.

ـ العزل المنزلي.

ـ الدعم النفسي.

ـ دليل عن مستشفيات العزل بالجمهورية.

ـ كيفية إعداد غرفة عزل منزلي والاحتياطات الواجبة.

وأشارت إلى أنه منذ بداية الموجة الثانية للفيروس، أصبحت غالبية الأسئلة تداولا هو عرض التحاليل وأشعة الصدر المقطعية، مما يتطلب متخصص الأمراض الصدرية للمراجعة، ووصف بروتوكول العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأوضحت أنه أعد فريق من الأساتذة المشاركين كتيبا يتناول الردود على جميع الأسئلة التي تم طرحها، يشمل التعريف بالفيروس، طرق العدوى، وسائل التشخيص، الأعراض والمضاعفات، بروتوكولات العلاج، التغيرات النفسية أثناء الوبائيات، العلاج النفسي للأوبئة، وتم بث الكتيب على موقع الجامعة الإلكتروني.

كان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجلس الشيوخ، شكّل لجنة تطوعية من أساتذة كلية الطب بالجامعة، حرصًا على وقاية الطلاب وأسرهم من الأمراض والأوبئة، حفاظًا على بناء الإنسان صحيًّا بناءً يعينه على إعمار الكون.

ولاقت الفكرة ترحيبا كبيرا من الطلاب وأسرهم، حتى وصل عدد المستفيدين منها إلى ما يقرب من خمسة آلاف طالبا وطالبة وذويهم.

وتكونت اللجنة من:
1- الدكتورة مجد محمد جلال الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب بنات.

2 - الدكتورة سمية حسن الشاذلي أستاذ الأمراض المعدية بكلية اطب البنات.

3 - الدكتور علاء الدين محمود هاشم، أستاذ الأمراض المعدية بكلية طب دمياط.

4 - الدكتورة ثرية أحمد عبدالفتاح أستاذ الصحة العامة بكلية طب البنات.

5 - الدكتورة إيمان عبدالفتاح ابو شادي، أستاذ الفيروسات بكلية طب البنات.

6 - الدكتورة زينب نبيل، أستاذ الفيروسات بكلية طب البنات.

7 - الدكتور عبدالوهاب محمد لطفي أستاذ الباطنة العامة بكلية طب البنين.

8 - الدكتور عبده الشافعي أستاذ الأمراض المعدية بكلية طب البنين.

9 - الدكتورة هبة محمد عبدالجليل، أستاذ الصحة العامة بكلية طب البنات.

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