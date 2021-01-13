فلسطين تدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والاقتحامات اليومية وملاحقة ومطاردة سدنة المسجد، والتضييقات التي يفرضها يوميًا لمنع المصلين المسلمين من الوصول إليه، مضيفة إلى خطورة إقدام مساحين تابعين لبلدية الاحتلال في القدس بأعمال مسح وأخذ قياسات لباحات المسجد الأقصى المبارك ومرافقة خاصة لمنطقة قبة الصخرة.وذكرت الخارجية في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن هذه الأعمال العدوانية الاستفزازية تعد تصعيدا خطيرا لاستهداف المسجد الأقصى المبارك بهدف تقسيمه مكانيا بعد أن تم تكريس تقسيمه زمانيا، مؤكدة أن هذا الإجراء الاحتلالي غير قانوني وغير شرعي وينتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات اليونسكو، وعدوان صارخ على صلاحيات الأوقاف الإسلامية في محاولة لسحبها وحرمانها من القيام بمهامها ومسؤولياتها بشتى الأساليب والتدابير الاحتلالية القمعية.وشددت الوزارة، على أنها تواصل تنسيق جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية مع نظيرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لفضح هذا التصعيد الخطير لعدوان الاحتلال ضد المقدسات والأقصى، ولتعزيز الحراك السياسي والدبلوماسي في المحافل كافة لتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته من خطر التهويد.