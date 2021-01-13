الجمهوريون في مجلس الشيوخ يرفضون انعقاده لعزل ترامب

أعلن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفضهم عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا تمهيدًا لعزله من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس.وقال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن المجلس لن يعقد أي جلسات قبل يوم 19 يناير الجاري، يما سيتم تنصيب جو بايدن في اليوم التالي، وذلك وفق قناة "العربية".وكان النواب الجمهوريون في مجلس النواب أعلنوا عن رفضهم محاولة عزل ترامب من قبل النواب، وقال العضو الجمهوري بمجلس النواب توم ميكلنتوك، إن ترامب لم يدع إلى العنف لكن "الغوغاء" فسروا كلامه خطأ واقتحموا الكونجرس.من جانبه؛ أكد النائب الجمهوري جيم جوردن أن اعضاء الحزب الديمقراطي يريدون تحطيم المعارضين عبر محاولات عزل ترامب.وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت خلال الجلسة إن الرئيس دونالد ترامب يشكل خطرًا على الأمة الأمريكية ويجب أن يُعزل من منصبه.