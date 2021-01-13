مصر تفتتح مونديال اليد بفوز مهم على تشيلي

افتتح المنتخب المصري الأول لكرة اليد بطولة كأس العالم بالفوز على المنتخب التشيلي بنتيجة (35-29)، في نسختها الـ27، المقامة في مصر بالفترة من 13- 31 يناير الجاري.وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح البطولة، قائلًا: «بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم للرجال لكرة اليد الـ27 بجمهورية مصر العربية».