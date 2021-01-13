الشرطة التركية تعتقل 5 طلاب في أنقرة

اعتدت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، بالضرب على مجموعة من الطلاب، واعتقال 5 منهم، حيث أرادوا الإدلاء ببيان حول الشكوى الجنائية التي ستفتح من أجل الطالب دنيز باران إربوداك، الذي كسرت الشرطة قدمه خلال الاحتجاجات.وقرر الطلاب تقديم شكوى جنائية في محكمة أنقرة، بشأن دنيز باران أربودك، الذي كُسرت ساقه أثناء تدخل الشرطة أمام الطلاب، خلال احتجاجات على تعيين وصي على جامعة بوجازيتشي في 9 يناير في أنقرة، وفقا لموقع تركيا الآن.وتدخلت الشرطة ضد الطلاب الذين أرادوا إلقاء البيان الذي طلب تقديمه أمام النيابة دون إبداء أسباب، وتعرض 5 أعضاء من منظمة الشباب المجتمعين عند بوابة محكمة أنقرة (أ) للضرب والاعتقال.