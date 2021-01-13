رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للاستعلام عن نتيجة الترقيات

- عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده، وتجمع بحافظات، ويسلمها مندوب المدرسة للإدارة، وذلك حفاظًا على صحة المعلمين، والعاملين بالديوان، خصوصا خلال الفترة الحالية.كانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت خلال الفترة الماضية عن نظام إدارة كادر المعلم، كما أكدت بأن لكل من أمضى 5 سنوات في الوظيفة الأدنى له حق الترقية.