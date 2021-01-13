رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للاستعلام عن نتيجة الترقيات
الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:27 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للاستعلام عن نتيجة الترقيات، ويستطيع المعلم الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث أعلنت الأكاديمية عن تدريبات ترقيات المعلمين المستحقين للترقى، ويجب على جميع المعلمين المرشحين للترقية الدخول والاستعلام على الموقع الإلكتروني للأكاديمية، للتعرف على موعد وأماكن تدريب ترقيات المعلمين ٢٠٢١، وايضا الاستعلام عن نتيجة الترقيات.
نستعرض لكم الرابط الذى من خلالة يستطيع المعلمين التعرف على نتيجة الترقيات الخاصة بهم وهو (من هنا)، ونوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة وفقا للخطوات التالية، وهي
الدخول على الرابط الإلكتروني (من هنا)
- ثم كتابة كود المعلم.
- بعد ذلك الرقم القومى المكون من ١٤ رقم.
- ثم كتابة كلمة السر، وذلك للاستعلام عن نتيجة ترقيات المعلمين.
- تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين.
- صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية.
- تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب.
- تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها.
- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.
- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.
رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للاستعلام عن نتيجة الترقيات
نستعرض لكم الرابط الذى من خلالة يستطيع المعلمين التعرف على نتيجة الترقيات الخاصة بهم وهو (من هنا)، ونوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة وفقا للخطوات التالية، وهي
الدخول على الرابط الإلكتروني (من هنا)
- ثم كتابة كود المعلم.
- بعد ذلك الرقم القومى المكون من ١٤ رقم.
- ثم كتابة كلمة السر، وذلك للاستعلام عن نتيجة ترقيات المعلمين.
شروط ترقيات المعلمين- ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم.
- تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين.
- صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية.
- تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب.
- تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها.
- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.
- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.
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كانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت خلال الفترة الماضية عن نظام إدارة كادر المعلم، كما أكدت بأن لكل من أمضى 5 سنوات في الوظيفة الأدنى له حق الترقية.
- عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده، وتجمع بحافظات، ويسلمها مندوب المدرسة للإدارة، وذلك حفاظًا على صحة المعلمين، والعاملين بالديوان، خصوصا خلال الفترة الحالية.
كانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت خلال الفترة الماضية عن نظام إدارة كادر المعلم، كما أكدت بأن لكل من أمضى 5 سنوات في الوظيفة الأدنى له حق الترقية.