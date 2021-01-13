القبض على سائق أجرة تحرش بفتاة داخل سيارته بالمنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي في المنيا، اليوم، القبض على سائق سيارة أجرة، بعد اتهامه بالتحرش بفتاا، داخل السيارة، أثناء توجهها لمركز مغاغة شمال المحافظة قادمة من مركز بني مزار المجاور.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود بلاغ من فتاة في العقد الثاني من عمرها، يفيد بتعرضها إلى التحرش من سائق ميكروباص "أجرة" أثناء استقلالها السيارة، وأنه يعمل بخط سير "مغاغة -بني مزار"، وعندما تصدت له بالصراخ تركها في منتصف الطريق وفر هاربًا.وكلف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث بني مزار، بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وبتقنين وتكثيف التحريات تبين أن السائق مقيم بإحدى القرى التابعة إداريا لمركز مغاغة، وتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.