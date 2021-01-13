مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

اختارت الدار المصرية اللبنانية الروائي السكندري الكبير مصطفى نصر، ليكون كاتب الأسبوع.قالت الدار، في بيان الأربعاء: "كاتب هذا الأسبوع هو الروائي السكندري الكبير مصطفى نصر، الذي جاء للحياة عام 1947 ابنًا لأسرة صعيدية نزحت إلى الإسكندرية، ليصبح أحد أشهر الأسماء الأدبية التي ارتبط اسمها باسم المدينة الاستثنائية منذ سبعينيات القرن العشرين وإلى الآن.وتابعت "سكندرية مصطفى نصر ليست محض انتسابٍ جغرافي اكتسبه بالمولد أو الإقامة في المدينة التي رفض مغادرتها رغم جميع المغريات، لكنها سمةٌ غائرة في علاقته بالمكان، حد أن مصطفى نصر، يتجاوز دور الروائي إلى مكانة المؤرخ، إذ يكاد يكون مؤرخًا عصريًا للمدينة التي يعرفها شارعًا شارعًا ويكتنز حكاياتها المنسية ووقائعها السرية في أعماقه، وكأن الإسكندرية هي من تقيم فيه.وواصلت:"يكفي أن تقرأ رائعته "يهود الإسكندرية"، الملحمة الروائية، لتعرف أنك أمام حكّاءٍ استثنائي، وساردٍ من طراز نادر، يملك القدرة على استحضار التاريخ ومزجه بالتخييل في أسلوب روائي ممتع يجعله شديد المقروئية، حتى أن الرواية حققت، فضلًا عن نجاحها النقدي اللافت، رواجًا قرائيًا استثنائيا ترجمته تسع طبعات إلى الآن رغم أن كاتبها بعيد عن القاهرة ونادر الظهور في المحافل الأدبية بالعاصمة.أضافت: "في هذه الرواية كما في بقية أعماله، يأسر مصطفى نصر قارئه بحكي في غاية السيولة، حيوي وممتع، بلغةٍ سلسة متدفقة، يشعرك أنك تجلس إلى الكاتب وتسمع صوته، ويمنحك رحلة غير مسبوقة داخل التاريخ المنسي للإسكندرية، تبدأ من المدينة الكوزموبوليتانية عندما كانت ثاني كبرى المدن المصرية بيتَ الجميع ووطن العالم وتنتهي مع العقود الأخيرة من القرن العشرين.وأكدت: "تؤرخ الرواية لسجل الوجود اليهودي في الإسكندرية لأكثر من مائة عام، حيث تبدأ من أواسط القرن التاسع عشر وتمتد حتى حقبة حكم السادات. تنطلق الحكاية عندما يأتى اثنان من كبار وجهاء اليهود لملاقاة ثالثهم فى القصر الخديوي، حيث يعمل صرافا مسؤولا عن الأموال، يصلهم خبر تفاقم مرض الوالى وتقيُّح جسده وحاجته لمُطبب، فيأتون بجون، الحلاق في حارة اليهود، والذي ينجح في مهمته رغم أنه شخص هامشي فاقد لحاسة الشم وأقرب للبلاهة، ومن امتنان الوالي تبدأ الرحلة، رحلة الصعود اليهودي داخل دهاليز السلطة نفسها دخولًا من الباب الكبير، وصولًا لرحلة السقوط والخروج من مصر من الباب الضيق.يصف الناقد الدكتور صلاح فضل هذه التجربة وصاحبها قائلًا: "مصطفى نصر كبير أدباء الثغر المثابرين، الذين حفروا أسماءهم بأصابع دامية فى سجل الإبداع المصرى المعاصر خارج بؤرة العاصمة، يتوج إنجازه بهذه الدرة الثمينة "يهود الإسكندرية" التى تدخل بجدارة فى ذاكرة الروائع، ملحمة من الطراز الأول تمتد لقرن ونيف من الزمان، لتدمغ حياة بقعة من الأرض، وتبعث حيوات صنف من البشر، عمروا المكان بنماذجهم وروائحهم، يتوفر الكاتب بجهد صوفى نبيل على كشف جذورهم فيقدم مثلا عجيبا لما يسمى الآن بالهويات القاتلة، إذ تسعى للفناء وتنتعش بالصراع".ورغم براعته كروائي وقاص، لا تقتصر تجربة مصطفى نصر الثرية على الكتابة التخييلية، بل يقدم إسهاما ملموسا في التأريخ والكتابة الثقافية والسيرية للأعلام والوقائع، وهو المنحى الذي يولع به ويبرع فيه، وليس أدل على ذلك من كتابه الثري "حكايات زواج العباقرة والمشاهير"، والذي أصدرته أيضا الدار المصرية اللبنانية، ويعد أحد أمتع الكتب التي تسرد بأسلوب خلاب تاريخ وكواليس زيجات عدد من أعلام العالم سياسيا وفنيا وأدبيا على مر العصور وباختلاف البلدان والثقافات، من شجرة الدر لمارلين مونرو، ومن محمد علي لتولستوي، ومن أبراهام لينكولن لفيفيان لي.