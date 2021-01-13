بهذه الطريقة.. الفول السوداني يعالج حساسية الجهاز المناعي

أفاد باحثون في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، بأن تناول الفول السوداني المغلي يمكن أن يقلل من خطر ردود الفعل للذين يعانون من الحساسية.ووفقًا لما ذكرة موقع "ديلى ميل" البريطانى، فإن الفول السودانى يؤدي إلى التخلص من بعض البروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات قاتلة لمرضى الحساسية في كثير من الأحيان.وهذه التقنية هي نوع من العلاج المناعي الفموي، الذي يستخدم لإزالة حساسية الجهاز المناعي من وجود بروتين في الفول السوداني في النظام الغذائي وليس المبالغة في رد الفعل - وهي إحدى السمات المميزة لرد فعل تحسسي شديد-.ويقول العلماء، إن غلي الفول السوداني سيكون خيارًا أكثر أمانًا مع آثار جانبية أقل لأنه يقلل من نسبة البروتينات الضارة- وهو أرخص أيضًا-.ويعاني حوالي شخص واحد من كل 100 في العالم من حساسية تجاه الفول السوداني، فعندما يتلامس الجهاز المناعي فإنه يعامله على أنه تهديد ويطلق كميات كبيرة من المواد الكيميائية المصممة لتخليص الجسم منه.