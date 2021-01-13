الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت شبورة كثيفة حجبت الرؤية على بعض الطرق.













وأشارت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الشبورة انتهت لكن يحل محلها الرمال والأتربة المثارة على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب الرياح.













وأوضحت أن الرؤية تقل على الطرق الصحراوية، مطالبة السائقين بالتمهل أثناء القيادة.







