رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:18 م
جريدة الدستور
طباعة
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت شبورة كثيفة حجبت الرؤية على بعض الطرق.



وأشارت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الشبورة انتهت لكن يحل محلها الرمال والأتربة المثارة على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب الرياح.



وأوضحت أن الرؤية تقل على الطرق الصحراوية، مطالبة السائقين بالتمهل أثناء القيادة.



موضوعات متعلقة

النيابة تكشف تفاصيل حبس مدعى الإصابة بالسرطان

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

بعد إغلاقه 10 سنوات.. «عبدالدايم» تتابع إعادة تأهيل متحف محمود خليل

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»

«الأعلى للثقافة» يناقش «استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد».. الأربعاء