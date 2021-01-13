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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

115 حاوية قمامة جديدة لتدعيم منظومة النظافة ببني مزار

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:28 م
منظومة النظافة ببني
منظومة النظافة ببني مزار
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، عن توزيع 115 حاوية قمامة جديدة على كافة أحياء المركز، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعطى توجيهاته بالاهتمام برفع مستوى البيئة العامة، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات الوحدة المحلية في جمع القمامة من نقاط التجميع داخل الأحياء.

وأضاف رئيس المركز أن الحاويات الجديدة تم توزيعها لتغطي كافة المناطق بحي شرق وجنوب المدينة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بقرية شلقام قامت بإزالة حالة تعد بالبناء فى المهد على أراض زراعية بمساحة قيراط بقرية ابطوجة مركز بنى مزار.

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