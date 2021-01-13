بعد البراءة.. 4 مهن تناسب مودة الأدهم وحنين حسام

• فاشون بلوجر

• موديل

• ميكاب أرتيست

• فوتوجرافر

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، صانعتي المحتوى على تطبيق "تيك توك" و3 أخريات، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.وتعتبر الفتاتان هما الأشهر بالفترة الأخيرة، فقد وجهت لهما تهمتي خدش الحياء والتعدي على القيم الأسرية، بسبب انتشار فيديوهات تطالب الفتيات بما يسمى بـ"الدعارة الإلكترونية".ويمكن لحنين ومودة، أن تعملا ببعض المهن التي تساهم في كسب المال بشكل صحيح دون التعدي على القيم وخدش الحياء.نقدم في هذا التقرير عددا من المهن والأعمال التي يمكن أن تلجأ إليها الفتاتان بعد الحصول على البراءة.تعتبر مهنة "الفاشون بلوجر" من أكثر المهن التي تناسب مودة وحنين، حيث الملابس "آخر موضة" ويمكن أن تستعينا بشهرتيهما لتقديم محتوى هادف للفتيات عن كيفية اختيار الملابس.من المهن التي تناسب مودة وحنين، هي العمل كموديل لأحد البراندات العالمية، بالإضافة إلى العمل كموديل للكثير من مجال الأزياء.تعتبر مهنة "الميكاب أرتيست" من المهن التي تليق وتناسب مودة وحنين، فمع القليل من التعلم من خلال "الدورات التدريبة" تصبحا مشهورتين بهذا المجال.أصبحت مهنة «الفوتوجرافر» من المهن التي تجذب الشباب، فيمكن مع بعض "الكورسات" أن تمتهن مودة وحنين هذه المهنة الجميلة.