محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة بطولة كأس اليد

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللمسات الأخيرة لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021 بالصالة المغطاة ببرج العرب، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية ووضع أعلام الـ٣٢ دولة المشاركة في البطولة داخل الصالة وبالطرق والشوارع المؤدية إلى الاستاد.وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار أيام البطولة، وذلك لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.هذا وواصل، اليوم، عدد من الفرق المشاركة في البطولة مجموعة الإسكندرية؛ فرق كرواتيا، وبيلا روسيا، واليابان، سلوفينيا، أنجولا، تدريباتها بالصالة المغطاة ببرج العرب.جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام استاد الإسكندرية.