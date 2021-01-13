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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برامج تدريبية على مهن سوق العمل لمجتازي علاج الإدمان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:09 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم إعداد برامج للتأهيل والدعم النفسي لمن أتموا البرنامج العلاجى وكذلك تدريبهم على المهن الحرفية والمهنية التى يحتاجها سوق العمل؛ لضمهم ضمن مبادرة "بداية جديدة "لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفال وزيرة التضامن الاجتماعي بأول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج  التوعوية على مدار الأشهر الماضية بالأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر للكوادر التطوعية من أبناء حى الأسمرات ممَن تم تدريبهم علي رسائل الوقاية تحت إشراف متخصصين من صندوق مكافحة الإدمان ومشاركتهم في تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر، لمعرفتهم بآليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطى، كما حثت الوزيرة مَن أتموا البرنامج العلاجى بالاستمرار فى الاستفادة من برامج الدعم النفسي والتأهيل وبرامج التدريب على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل مع توفير كافة سبل الدعم لهم.

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