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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق طالبين فى مياه نهر النيل بكفر شكر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:15 م
غرق طالبين
غرق طالبين
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثث طالبين من مياه نهر النيل بكفر شكر، وتم نقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بغرق طالبين بالمرحلة الثانوية داخل مياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر، حيث قفزا من أعلى مركبة متهالكة غير صالحة للاستهلاك ومتروكة منذ سنوات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بالقليوبية إلى موقع غرق الطالبين، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى ببنها وتم انتشال الجثث، وتبين أن الأول يدعى "السعيد. ش. ا" 17 سنة طالب ثانوي، والثانى يدعى "محمد. س. م" 17 سنة طالب ثانوى، مقيمين بقرية كفر الولجا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وطالب أهالى مدينة كفر شكر، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة إخلاء المركبة المتهالكة المتوقفة داخل نهر النيل أمام ديوان عام مجلس المدينة منذ سنوات، وذلك لتسببها فيما يقرب من غرق 8 شباب من أهالى المركز والمدينة من خلال القفز من أعلاها.

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