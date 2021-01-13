مقترحات بتطوير المناهج الفنية لتواكب جودة الصناعة المحلية

قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن التعليم الفني يؤدي إلى تحسين جودة الصناعة المحلية والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية ودول الخليج.واقترح الشندويلي في تصريح لـ"الدستور"، أنه يجب على وزارة التعليم العمل على استحداث وتطوير المناهج الفنية لكي تلاءم جودة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن أصحاب المصانع يساعدون المدارس في نزول الطلبة إلى مصانعهم في الإجازات للتدريب والتعلم واكتساب الخبرات.وثمن دور الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الصناعة والعمل على حل الأزمات التي تواجه الصناع بالمحافظات.