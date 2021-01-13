المستشار أحمد عزت مناع أمينًا عامًا لمجلس النواب

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، "أعلى سلطة مالية وإدارية" ندب المستشار أحمد عزت مناع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا جديدًا لمجلس النواب بعد موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة على ندبه كليًا خلفًا للمستشار محمود فوزى.وكان المستشار أحمد مناع يشغل سابقًا مدير مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة خلال عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨.