بيلوسي: ترامب زرع الفرقة للبقاء فى السلطة ويجب عزله

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يشكل خطرًا على الأمة الأمريكية ويجب أن يُعزل من منصبه.وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال كلمة لها مساء اليوم أمام المجلس للتصويت على عزل ترامب من منصبه، أن الرئيس المنتهية ولايته بث الشقاق في الولايات المتحدة من أجل البقاء في السلطة.وشددت بيلوسي أمام النواب على ضرورة أن يغادر ترامب السلطة كونه يمثل خطرا داهما على الأمة.واتهمت رئيسة النواب الرئيس ترامب بتحريك من أسمتهم بـ"الغوغاء" للهجوم على الكونجرس، داعية مجلس الشيوخ للموافقة على عزل ترامب لأنه يقسم البلاد.