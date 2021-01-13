صناع مسلسل ضربة معلم: دراما شعبية تُعيدنا للأعمال الأسرية

محمد رجب: تذكَّرت فراق أمى فى مشهد وفاة «أم جابر»



مى سليم: دورى فتاة شعبية تدبر المكائد



رياض الخولى: «سينرجى» تحدت كل الظروف



إنعام سالوسة: مشاعرى تجاه البطل حقيقية وطبيعية



محمد عز: الناس فى الشارع بيقولولى: «منك لله»



محمد الصاوى: ظهورى ضيف شرف لا يقلل منّى والأهم تأثيرى



هاجر أحمد:يناقش قضايا البسطاء وكل الأدوار مهمة



إسماعيل فاروق: «كيميا» خاصة تجمع كل فريق العمل



وجبة درامية اجتماعية شعبية يقدمها مسلسل «ضربة معلم»، جعلته يتصدر «التريند» على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ومحرك البحث «جوجل»، بعد تحقيقه نسبة مشاهدات ضخمة، بفضل تناوله أجواء الحارة المصرية والقضايا الاجتماعية المتعلقة بها بصورة مختلفة، وطابع التشويق والإثارة التى يقدمها، مع الأداء التمثيلى المدهش لأبطاله.المسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية طويلة الأحداث المكونة من ٤٥ حلقة، وتشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين، على رأسهم: محمد رجب، ورانيا فريد شوقى، ورياض الخولى، إلى جانب محمد عز، ومى سليم، وإنعام سالوسة، ومحمد نجاتى، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة «سينرجى».فى السطور التالية، يتحدث أبطال وصناع العمل، لـ«الدستور»، عن المحطات الرئيسية فى أحداث المسلسل، والسياق العام الذى يدور حوله، وتفاصيل شخصياته، فضلًا عن أبرز كواليس التصوير، وتوقعاتهم لشكل المنافسة فى الموسم الدرامى الشتوى الحالى.رأى النجم محمد رجب أن هناك العديد من العوامل التى ساعدت على خروج مسلسل «ضربة معلم» فى أبهى صورة، منها «الكيمياء» الخاصة التى تجمعه بالمخرج المتميز إسماعيل فاروق، الذى يتعاون معه للمرة الثالثة، بعد فيلم «الخلبوص» ومسلسل «الأخ الكبير».واعتبر «رجب» أن نوعية الدراما مثل «ضربة معلم» تجذب الأنظار وتثير الشغف فى نفوس الجمهور المتعطش للأجواء العائلية، بعد «دراما العنف» التى انتشرت فى السنوات الأخيرة، معبرًا عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور على المسلسل منذ عرض حلقاته الأولى.كما عبر عن سعادته بتعاطف الجمهور مع شخصية «جابر أبوالمكارم»، التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، وهو شاب يعانى من الفقر ويعيش فى حارة شعبية ويعمل فى البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف الصعبة، إلى أن تنقلب حياته رأسًا على عقب ويصبح ثريًا، بعد زواجه من «تباهى»، التى تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقى، ليصبح «معلمًا كبيرًا» ويدخل فى صراعات مع خصومه. وكشف «رجب» عن أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، قائلًا: «العمل ملىء بالمشاهد الصعبة التى تحتاج إلى بذل مجهود كبير، على رأسها مشهد وفاة والدتى، التى جسدت دورها الفنانة العبقرية إنعام سالوسة».وأضاف: «هذا المشهد من أصعب المشاهد التى مرت علىَّ خلال التصوير، وذكرنى بوفاة والدتى الحبيبة، رحمة الله عليها، حتى إننى دخلت فى نوبة بكاء، لأن إحساس الفقد صعب جدًا»، مشيرًا إلى تلقيه العديد من الاتصالات والرسائل للإشادة بأدائه فى هذا المشهد بعد عرض الحلقة.عبرت الفنانة مى سليم عن فخرها بالمشاركة فى المسلسل، مع جميع الفنانين الكبار، وعلى رأسهم الفنانان محمد رجب ورياض الخولى، واصفة الأول بأنه أخ تتمنى العمل معه مجددًا خلال الفترة المقبلة.وقالت «مى» إنها وافقت على المشاركة دون تردد، فور تواصل الشركة المنتجة معها، مشيرة إلى أنها عقدت جلسة عمل مع المخرج الذى رشحها للدور، وشعرت خلال الحديث بأن شخصية «ورد» التى ستجسدها مختلفة وستساعدها فى تغيير جلدها الفنى.وأضافت: «أجسد دور فتاة شعبية تقع فى حب (جابر)، الذى يلعب دوره محمد رجب، لكنها تدبر المكائد للانتقام منه بعد زواجه من (المعلمة تباهى)، التى تجسد دورها الفنانة رانيا فريد شوقى، لتتزوج (ورد) فى النهاية من أعز صديق لجابر».وشددت على أن أدوار الفتاة الشعبية تجذبها دائمًا، خاصة مع بحثها المستمر عن التنوع، والابتعاد عن أداء الأدوار المتشابهة، متابعة: «(ورد) دور انتظرته وحلمت به منذ زمن».ووصفت العمل بأنه ملىء بالأحداث المشوقة للجمهور، ويناقش عدة قضايا اجتماعية بطربقة واقعية، كتبها المؤلف أحمد عبدالفتاح فى ٤٥ حلقة خالية من «المط» والتطويل.رأى الفنان القدير رياض الخولى أن مسلسل «ضربة معلم» حقق معادلة صعبة، بتقديم محتوى مهم يناقش قضايا اجتماعية شعبية، خلال ٤٥ حلقة مليئة بالتشويق فى الوقت ذاته، لذلك وجد نفسه أمام «عمل درامى متكامل الأركان». وكشف «الخولى» عن أنه يجسد خلال العمل شخصية «المعلم شردى»، وهو رجل ثرى لديه ممتلكات ويتزوج أكثر من مرة وينجب عدة أبناء، ثم يدخل فى صراع مع «منصور»، الذى يجسده الفنان محمد عز، حتى يفقد أحد أبنائه، وذلك فى إطار يناقش العديد من القضايا الإنسانية، أبرزها علاقة الأب بأبنائه. وأشاد بالمؤلف أحمد عبدالفتاح، ووصفه بأنه «أحد رواد الدراما الشعبية التشويقية»، والذى أبدع فى تقديم قصة وسيناريو مسلسل «استثنائى»، واختتم: «المسلسل خرج للجمهور بدعم قوى من المنتج تامر مرسى، وشركة «سينرجى»، فى مغامرة كبيرة منه على مستوى الإنتاج الدرامى، وسط الظروف الحالية التى يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، والتى تحداها بكل شجاعة».أشادت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، التى تجسد دور والدة الفنان محمد رجب، بفريق عمل المسلسل، الذى شهد كواليس ممتعة بفضلهم، خاصة مع توفير شركة الإنتاج «سينرجى» كل الإمكانيات اللازمة لإخراجه فى أفضل صورة، إلى جانب توفير كل مستلزمات الوقاية من فيروس «كورونا». وقالت الفنانة القديرة: «عندما قرأت دورى فى المسلسل أدركت مدى أهمية دور الأم فى الأحداث، وشعرت أثناء التصوير بأن محمد رجب هو ابنى فعلًا، ما جعل مشاعرى خلال الأحداث تخرج طبيعية وحقيقية، خاصة فى ظل وجود مخرج متمكن من أدواته مثل إسماعيل فاروق، وسيناريو متميز يناقش قضايا واقعية، مثل الذى كتبه أحمد عبدالفتاح».وأضافت: «أتابع الحلقات يوميًا على الشاشة مثل الجمهور، وأبهرتنى ردود أفعال الجمهور حول مشهد وفاة الأم، وتأثره بأدائى للشخصية، وحديثه عنها على مواقع التواصل الاجتماعى».اعتبر الفنان محمد عز أن كراهية الجمهور لشخصية «منصور»، التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، خير دليل على نجاحه فى تقديم هذه الشخصية المعقدة، وما بذله من جهد لإقناع الجمهور بها.وقال «عز» إن الناس فى الشارع يقولون له: «هتروح من ربنا فين؟ هو فيه حد يرفع قضية حجر على أبوه؟ وده دليل على أن الشخصية وصلت للجمهور»، مبينًا أن الشخصية تُلقى الضوء على العلاقات الإنسانية المعقدة، مثل علاقة الابن بوالده، الذى تزوج أكثر من مرة، وصراعه النفسى من أجل الاختيار بين علاقته به والمال، الأمر الذى يوصله فى النهاية لرفع قضية حجر ضده للاستيلاء على أمواله وهو على قيد الحياة.انجذب الفنان محمد الصاوى للمشاركة فى المسلسل بمجرد قراءة سريعة للسيناريو، لأنه وجده نابعًا من قلب الشارع، ومكتوبًا بشكل مختلف عن الأعمال الدرامية الأخرى، وأحداثه سريعة ومتلاحقة.وقال «الصاوى» إنه يجسد خلال الأحداث دور رجل طيب يدعى «الحاج علوان»، وهو زوج الفنانة سلوى عثمان، ووالد «ورد» التى تجسدها مى سليم، مشيرًا إلى أنه مقيم فى حارة شعبية ويتولى مهمة «كبير الحارة» الذى يصلح ويحكم بين المتخاصمين.وعن معيار قبوله المشاركة فى أى عمل درامى، قال: «أحرص على التنوع وعدم حصر نفسى فى أدوار بعينها، ولا تشغلنى مساحة الدور بقدر ما تشغلنى قوة تأثيره على سير الأحداث»، منتقدًا اعتقاد البعض بأن مشاركة أى فنان كضيف شرف تقلل منه، وهذا غير صحيح.أبدت الفنانة الشابة هاجر أحمد سعادتها الكبيرة بتجسيد شخصية «ليلى»، ابنة المعلم «شردى» وطليقته «زينة» التى تجسد دورها الفنانة أميرة العايدى، خاصة أنها شخصية محورية ومركبة، وتحمل العديد من المفاجآت التى تتكشف على مدار الأحداث.ورأت أن أهم ما يميز مسلسل «ضربة معلم» السيناريو المحكم الذى كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح بعناية شديدة، ما جعل كل الأدوار قوية ومهمة ومؤثرة على سير الأحداث، معتبرة أن العمل يمكن تصنيفه ضمن نوعية الأعمال التى تناقش قضايا البسطاء أو سكان الحارات الشعبية.عبر المخرج إسماعيل فاروق عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى تلقاها، وبتعاونه للمرة الثانية مع الفنان محمد رجب والمؤلف أحمد عبدالفتاح، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال حول العمل أبهرته، ولمس تفاعلًا مميزًا من الجمهور تجاهه.وقال «فاروق» إن الجمهور يتفاعل مع كل شخصيات المسلسل، ويتعاطف بوجه خاص مع شخصية «جابر» التى يجسدها محمد رجب، خاصة أنه يواجه العديد من الصعوبات ويدخل فى صراع وتصفية حسابات مع أقرب الناس إليه.وأضاف: «نواصل التصوير حتى الآن، ونبذل قصارى جهدنا بين التصوير والمونتاج يوميًا، وهناك مشاهد نصورها فى نفس يوم عرض الحلقة، وسط كواليس تشبه الجو الأسرى، لوجود تناغم أو (كيميا) خاصة، واحترام وتقدير متبادل بينى وبين فريق العمل كله».