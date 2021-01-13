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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أشرف رشاد يهنئ حنفي جبالي برئاسة برلمان 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:04 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، المستشار حنفي جبالي، لفوزه برئاسة مجلس النواب وتوليه قيادة السلطة التشريعية لمدة ٥ سنوات.

وقال رشاد، في بيانه اليوم الأربعاء، إن المستشار حنفي جبالي قامة وقيمة تشريعية كبيرة ووجوده على منصة البرلمان يمثل إضافة قوية ومهمة للمجلس في مسيرته التشريعية والرقابية، كونه يمثل موسوعة دستورية وقانونية تؤهله وبجدارة لتحمل تلك المسئولية الوطنية الثقيلة.

وأشار رشاد، إلى أن تركيبة برلمان ٢٠٢١ ووجود رئيس للمجلس بهذه القامة يشير إلى أننا على موعد مع حياة نيابية تتمتع بالثراء الفكري والمناقشات الإيجابية التي ستنعكس على المخرجات التشريعية وتحقيق تطلعات المصريين.

وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الجميع سيعمل على قلب رجل واحد، وستكون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وسيتم تعزيز العمل الجماعي تحت القبة لخلق بيئة تشريعية ورقابية تليق بمصر والمصريين.

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