منتخب مصر يتقدم على تشيلي 18-11 في افتتاح مونديال اليد
الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:43 م
أنهى المنتخب المصري الشوط الأول من مباراته التي تجمعه بنظيره المنتخب التشيلي متقدمًا عليه بنتيجة 18-11 في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.
المنتخب المصري فرض سيطرته على أحداث الشوط الأول بشكل كبير، وتألق يحيى الدرع في المباراة حتى الآن، بتسجيله 5 أهداف من 5 تسديدات بنسبة وصلت لـ 100%، فيما أحرز محمد سند 3 أهداف وكل من يحيى خالد وإبراهيم المصري وعمر بكار هدفين، وهدف لكل من محمد ممدوح هاشم وعلي زين ومحسن رمضان وسيف الدرع.
المنتخب المصري فرض سيطرته على أحداث الشوط الأول بشكل كبير، وتألق يحيى الدرع في المباراة حتى الآن، بتسجيله 5 أهداف من 5 تسديدات بنسبة وصلت لـ 100%، فيما أحرز محمد سند 3 أهداف وكل من يحيى خالد وإبراهيم المصري وعمر بكار هدفين، وهدف لكل من محمد ممدوح هاشم وعلي زين ومحسن رمضان وسيف الدرع.