منتخب مصر يتقدم على تشيلي 18-11 في افتتاح مونديال اليد

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول من مباراته التي تجمعه بنظيره المنتخب التشيلي متقدمًا عليه بنتيجة 18-11 في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.المنتخب المصري فرض سيطرته على أحداث الشوط الأول بشكل كبير، وتألق يحيى الدرع في المباراة حتى الآن، بتسجيله 5 أهداف من 5 تسديدات بنسبة وصلت لـ 100%، فيما أحرز محمد سند 3 أهداف وكل من يحيى خالد وإبراهيم المصري وعمر بكار هدفين، وهدف لكل من محمد ممدوح هاشم وعلي زين ومحسن رمضان وسيف الدرع.