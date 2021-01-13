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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسلم الجزائر شحنة جديدة من لقاح كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:51 م
عمار بلحيمر وزير
عمار بلحيمر وزير الاتصال
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قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء إن بلاده ستستلم شحنة جديدة من لقاح كورونا من الصين قبل نهاية شهر يناير الجاري.
وأضاف بلحيمر في تصريحات له اليوم إنه تم استحداث تدابير جديدة للحصول على لقاح كورونا ومكافحته.
وكانت الحكومة الجزائرية في وقت سابق أعلنت عن اتفاقية لاقتناء لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك v " كدفعة أولى، كما أمر الرئيس عبدالمجيد تبون بالبدء في عملية التطعيم خلال شهر يناير الماضي.

يذكر أن عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري رأس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الصحة المالية والداخلية والطاقة.

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