سقوط أمطار خفيفة مصاحبة لرياح بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة مصاحبة لرياح وتقلبات جوية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث أي تداعيات.وأعلن رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين.وأنشأت شركة مياه مطروح شنايش لاستقبال تساقط مياه الأمطار القادمة، بعد حصر المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار.