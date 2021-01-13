سينرجي وأسرة مسلسل لؤلؤ: كل الاحترام للإعلامي محمود التميمي

أكدت شركة "سينرجي" وأسرة مسلسل "لؤلؤ" احترامهم وتقديرهم الكاملين للإعلامي محمود التميمي وتاريخه المهني المشرف، سواء في الصحافة أو المحتوى التليفزيوني أو تقديم البرامج.وأوضحت الشركة أن وجود تشابه أسماء بينه وبين إحدى شخصيات المسلسل هو محض صدفة ولا علاقة له بالواقع ولا تمت الشخصية بالمسلسل سواء من قريب أو بعيد بالإعلامي المحترم محمود التميمي.