المعارض التركى جواد جوك: اجتماعات سرية لإجراء انتخابات مبكرة.. و«العدالة والتنمية» يخشى فقدان الأغلبية

■ بداية.. كيف ترى تعامل الحكومة التركية مع أزمة كورونا؟



■ ماذا عن هبوط الليرة أمام العملات الأجنبية وتدهور الاقتصاد؟



■ ما رأيك فى بيع بعض الأصول والقصور التركية لقطر؟



■ تتزايد الانتقادات الدولية لسياسات حكومة «العدالة والتنمية» فى ملف الحريات.. فما رأيك فيما تعرض له الإعلاميون وكثير من نشطاء المجتمع المدنى من اعتقالات وانتهاكات؟



■ كيف ترى الإعلام التركى خاصة فى مجال الإنتاج الدرامى؟



■ فى تقديرك.. هل ستشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فى ظل هذا التراجع الكبير فى شعبية أردوغان وحكومته؟



■ أخيرًا.. ما الأسباب الحقيقية لتدهور العلاقات المصرية التركية فى السنوات الأخيرة؟



حمل جواد جوك، المحلل السياسى التركى، حكومة حزب «العدالة والتنمية» مسئولية تدهور العلاقات مع كثير من دول المنطقة، وعلى رأسها مصر، موضحًا أن ذلك جاء بسبب تفضيل المسئولين الأتراك مصالحهم الحزبية والأيديولوجية على مصلحة الشعب التركى.وأوضح الصحفى التركى المعارض، خلال حديثه مع «الدستور»، أن تركيا قد تشهد انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجارى، فى ظل بحث «العدالة والتنمية»، ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان عن تجديد شرعيتهم، خاصة مع تزايد الانتقادات لإدارة الحكومة ملفى الاقتصاد والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وسط مخاوف من فقدان الحزب الحاكم الأغلبية البرلمانية إذا أجريت الانتخابات قريبًا.وأشار إلى أن بيع بعض الأصول والممتلكات التركية لا يمثل حلًا للمشكلة الاقتصادية التركية، لافتًا إلى أن الحكومة تستغل الإنتاج الدرامى التركى من أجل الترويج لسياساتها المتطرفة، وإقناع الشعب بأن تدخلاتها العسكرية وإدارتها لملفات السياسة الخارجية مع دول الجوار يمثل امتدادًا للسياسات العثمانية القديمة.- وزارة الصحة لم تعلن عن أرقام أقرب إلى الحقيقة لإصابات كورونا إلا تحت ضغط جمعيات المجتمع المدنى، واكتفت بالإعلان عن إصابة ٥ آلاف شخص يوميًا فقط بالفيروس، لكنهم اضطروا لرفع الأرقام إلى ٣٠ ألفًا عندما بدأت الجمعيات فى كشف الأرقام الحقيقية، وكانت الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى إخفاء الحقائق خشية الركود الاقتصادى، وتأثر السياحة سلبًا.ومع بدء الإعلان عن أرقام الإصابات اكتشفنا أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، والأولى أوروبيًا من حيث أعداد الإصابات والوفيات، ما فاجأ الجميع، رغم أن الأرقام المعلنة مشكوك فيها، بسبب التدابير التى اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص، وتزايد الانتقادات لوزارة الصحة.- سعر العملة فى الوقت الحالى هو ٧.٣٠ ليرة للدولار الواحد، وقد كنا وصلنا لمستوى ٨.٢٠ ليرة للدولار، لكن مشكلات الاقتصاد واضحة للغاية، وسببت العديد من الانتقادات للحكومة، وأدت إلى تراجع شعبية النظام كله بشكل واضح جدًا، وسلطت الضوء على تبعات السياسة الخارجية لأنقرة، بعد تدخل الحكومة فى شئون الدول العربية، وتأثر علاقاتها سلبًا بالعديد من دول المنطقة لهذا السبب، بالإضافة إلى سوء العلاقات مع دول الجوار والاتحاد الأوروبى، والتهديدات بعقوبات اقتصادية أكثر قوة، وكلها عوامل تعوق نمو الاقتصاد.- بيع بعض الممتلكات التركية إلى القطريين مسألة لا تسعد الشعب التركى، كما أنها لا تمثل حلًا جذريًا لمشكلات الاقتصاد فى الوقت الحالى، بعدما وصل الاقتصاد إلى ما وصل إليه، مع تزايد الانتقادات الشعبية للحكومة وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ما يعنى أن عملية البيع وإن كانت تتفق مع مصالح الحزب، فإنها لا تتفق مع مصلحة البلاد.وكلمة السر فى حل أزمة الاقتصاد، فى رأيى، هى مصر، فعودة العلاقات الطبيعية معها تعنى عودة العلاقات مع كل دول المنطقة، ما يؤدى إلى تحسن الأوضاع بشكل عام.- الحكومة تدعى أن لديها أدلة جادة حول علاقة بعض الصحفيين بجماعة فتح الله جولن، التى يصفها النظام التركى بأنها إرهابية وتقف وراء الانقلاب المزعوم، وهى اتهامات جاهزة، أسفرت عن تدنى مرتبة تركيا فى مؤشر حرية الرأى والتعبير إلى المركز الـ١٨٠ على مستوى العالم.وهذا الأمر يعنى أن الحكومة التى تدعى أنها تريد أن تصل فى مؤشر الديمقراطية إلى مصاف الدول المتقدمة، وفقًا لتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا، تعمل عكس ما تصرح به فى هذا الملف وفى سياستها الخارجية، وتزيد من ضغوطها على الصحفيين والإعلاميين.وإلى جانب الإعلاميين، أصبحت جمعيات المجتمع المدنى وحتى الجامعات تحت التهديد، كما شهدنا فى الفترة الأخيرة، حتى وصل الأمر إلى التفكير فى إرسال مشرفين حكوميين للسيطرة على الجامعات، خاصة بعد المظاهرات الأخيرة، وهو ما رفضته القيادات الجامعية والمنظمات المدنية وأحزاب المعارضة بشكل عام.ولنا أن نتخيل تأثير إشراف حكومى على العمل الجامعى، خاصة من قِبل أشخاص غير أكاديميين، وتعيين بعض المنتمين لحزب «العدالة والتنمية» فى مناصب رؤساء الجامعات لمجرد انتمائهم إلى الحزب الحاكم، وهذا كله مرفوض، فالجامعات ليست شركات تجارية حتى تدار بهذا الشكل، ولا يمكن القبول باستمرار هذا التراجع فى الحريات بشكل عام.- المسلسلات التركية التى أنتجت فى السنوات الأخيرة تتماشى مع الأفكار القومية المتطرفة التى تروج لها الحكومة، وهدفها إقناع الشعب بأن سياسات الحكومة فى السياسة الخارجية، خاصة فى ملف شرق المتوسط، وتبنيها حلولًا عسكرية هما مجرد استمرار لسياسات الأجداد العثمانيين.فالحكومة ترى أن الترويج لهذه الأفكار يخدم سياستها ويجعل الشعب يقتنع بأنها استمرار لسياسة العثمانيين، من أجل استخدام ذلك فى دعم سياستها المتطرفة فى المنطقة وما تتبعه من وسائل عسكرية.- الانتخابات المبكرة فى تركيا مطروحة طبعًا، وأحزاب المعارضة، وحتى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يتهيأون لها ويجرون حاليًا لقاءات واجتماعات سرية بين الأحزاب لتنسيق المواقف.لذا، ربما نشهد انتخابات برلمانية مبكرة فى غضون العام الجارى، لأن الحكومة، وفقًا لتسريبات كثيرة، ترى أنها بحاجة إلى انتخابات جديدة من أجل تجديد شرعيتها، لكنها تخشى بقوة من خسارة هذه الانتخابات فى ظل الفشل الكبير فى إدارة ملفى الاقتصاد والسياسة الخارجية، الذى اعترفت به الحكومة نفسها بعد تزايد الانتقادات الشعبية لأدائها.كما أن تحالف «العدالة والتنمية» يحتاج لتأمين نسبة ٥٠٪ + ١ من مقاعد البرلمان من أجل الاستمرار فى تشكيل الحكومة، وهو أمر صعب، خاصة أن استطلاعات الرأى توضح أن مقاعد الحزب لن تتجاوز نسبة الـ٣٠٪ من البرلمان، ويمكنه تأمين نحو ١٠٪ أخرى عبر حلفائه، لذا يبحث الحزب حاليًا عن حلفاء جدد، وسط رفض للعروض المقدمة من أحزاب المعارضة.- السبب هو أن الحكومة التركية تتحرك وفق أيديولوجية حزب «العدالة والتنمية»، ما يجعلها تتخذ مواقف تتفق مع مصالح الحزب لا مصلحة البلاد، والكل يعلم أن المسئولية عن تدهور العلاقات مع مصر تقع على عاتق المسئولين الأتراك، خاصة أنهم يدركون جيدًا أنه من الضرورى تحسين العلاقات مع القاهرة.وقبل مجىء «العدالة والتنمية»، كانت العلاقات بين تركيا ومصر جيدة، خاصة أن الأخيرة دولة مهمة جدًا وواحدة من الدول الكبرى والقوية فى المنطقة، لذا فإن تدهور العلاقات معها جاء بخسائر كبيرة على الاقتصاد التركى، وكذلك على السياسة الخارجية لأنقرة.وأؤكد أن المسئولين الأتراك مقصرون بحق مصر، وعليهم اتخاذ مواقف إيجابية قوية من أجل تحسين العلاقات معها، لكنهم حتى الآن يفضلون مصلحة الحزب على مصلحة الشعب التركى