قانون المرور الجديد.. تعرف على قيمة الغرامة المالية لمخالفات السيارات





قيمة الغرامة المالية للمخالفات في قانون المرور الجديد

حدد قانون المرور الجديد قيمة الغرامات المالية لمخالفي قواعد المرور المنصوص عليها قانونا والتي تتراوح من 300 جنيه إلى 50 ألف جنيه حيث تتراوح غرامة تجاوز السرعة وعدم استخدام اللوحة المعدنية والسير بدون فرامل من 300 جنيه إلى 1500 جنيه فيما تتراوح عدم اتباع تعليمات المرور من 100 إلى 500 جنيه وتتراوح قيمة غرامة عدم استخراج رخصة قيادة بدل الملغاة من 1000 إلى 3000 آلالف جنيه وتصل قيمة غرامة تركيب زجاج فامية والإضرار البيئي إلى 200 جنيه.





عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة

كما حدد قانون المرور الجديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة بخصم 5 نقاط من السائق و توقيع غرامة مالية تتراوح من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين وذلك لذجر مرتكبيها لعدم تكرار الواقعة وذلك لتفادي وقوع حوادث الطرق السريعة التي تحصد أرواح الملايين من المواطنين بسبب تعاطي المواد المخدرة.

شروط استخراج رخصة قيادة

حدد قانون المرور الجديد عدة شروط لاستخراج رخصة قيادة جديدة وهى:-





إلا يقل عمر الراغب في استخراج رخصة قيادة عن 18 سنة





أن يكون الراغب في استخراج رخصة القيادة قد حصل على شهادة جامعية أو شهادة محو الأمية





اجتياز دورة تدريبية من إدارة المرور في أساسيات القيادة





الخضوع تحاليل طبية شاملة للتأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة





عدم صدور أحكام قضائية ضد الراغب في استخراج رخصة قيادة مثل القتل في حوادث السيارات.





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مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل عن قانون المرور الجديد لمعرفة مصير القوانين المعطلة في ظل المجلس الماضي والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني مؤخرا ولعل أبرزهاالذي ظل حبيس الإدراج رغم اكتمال كافة مواد نصوصه لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي قيمة الغرامات المالية لمخالفات المرور وشروط استخراج رخص القيادة.