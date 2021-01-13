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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش «استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد».. الأربعاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:45 م
الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
آلاء حسن
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تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقرها الدكتور جمال زهران، ندوة تحت عنوان "استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضرا ومستقبلا"، بقاعة المجلس، في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء الموافق 20 يناير الجاري.

يدير الندوة الدكتورة ياسمين محمود أستاذ مساعد قسم الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة، ويشارك بها: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة العامة ـ جامعة الإسكندرية، الدكتور ممدوح إسماعيل ـ رئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمسؤول عن ملف استراتيجية مكافحة الفساد بجامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحضور بالتسجيل المسبق.


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