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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف علق رواد فيسبوك على حفل افتتاح كأس العالم لليد؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:07 م
حفل افتتاح كأس العالم
حفل افتتاح كأس العالم لليد
هاجر رضا
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تصدر هاشتاج #مصر2021 محركات البحث "جوجل" صباح اليوم، لافتتاح بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ27 التي تستضيفها أم الدنيا خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير.

افتتحت البطولة بحفل مبهر حظي بإعجاب المتابعين في العالم وكان على رأس الحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعدد من الوزراء والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد كبير من الشخصيات وكبار الدولة.

يرصد "الدستور" تعليق روّاد السوشيال ميديا على استضافة مصر لأول مرة في التاريخ لهذا الحدث، في السطور التالية:-

أعربت شيماء حمدي، من روّاد "فيسبوك" عن بالغ سعادتها لهذا التنظيم المبهر، معلقًة: "كان نفسنا يبقى فيه جمهور"، واكتفى محمد زاهي، بتعليقه على الحدث الكبير قائلًا: "عاش القائد فخر المصريين 🇪🇬💞💪".

وكتب عبد الحفيظ ضياء، على صفحته الشخصية: "نورتوا المحروسه وبإذن الله بتاعتنا"، بيرد أمجد مصطفى: "بالنجاح والتوفيق يارب، وتطلع أحلى بطولة فب أجمل بلد في الكون".

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