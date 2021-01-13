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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

10448 أسرة بالأسمرات تستفيد من الزيارات المنزلية لعلاج الإدمان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:06 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استفادة 10448 أسرة من الزيارات المنزلية التى تم تنفيذها بالإسمرات؛ لتوعية الأسر بآليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وأن متوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن، مساء الأربعاء، أول دفعة أتمت البرنامج العلاجي من الإدمان بحى الأسمرات وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانًا للمرضى، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أوضحت القباج أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني الأسمرات بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقاية الأولية عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات، بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية "التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، التنمية المحلية".

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