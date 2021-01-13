وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت برنامج العلاج من الإدمان









استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أول دفعة أتمت البرنامج العلاجي من الإدمان بحى الأسمرات، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات؛ للتوعية بأضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانًا للمرضى، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للوزارة بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".وأضافت القباج، أنه على مدار الأربعة أشهر الماضية تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، خاصة الشباب والمراهقين والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بالأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.