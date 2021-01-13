الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»

تستضيف مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حلقة نقاشية (افتراضية) عن كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات» الذي يوثق مسيرة وتجربة رائد الفن المفاهيمي في الإمارات الفنان الراحل حسن شريف (1951- 2016).ومن المقرر أن يشارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتور عمر عبدالعزيز، الفنان محمد فهمي، الفنان خليل عبدالواحد، بالإضافة إلى الكاتبة رشا المالح مؤلفة الكتاب، ويديرها الفنان محمود الرمحي، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 20 يناير الجاري عبر تطبيق "زووم"، وتبث وقائع الحلقة من خلال موقع مؤسسة العويس الثقافية على "فيسبوك".