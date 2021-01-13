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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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انطلاق لقاء مصر وتشيلي في افتتاح مونديال كرة اليد 2021
الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:04 م
افتتاح مونديال كرة اليد 2021
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انطلقت في السابعة مساء اليوم الأربعاء، لقاء المنتخب المصري وتشيلي في افتتاح النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال.
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