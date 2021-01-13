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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصادر: حنين حسام ومودة الأدهم متهمتان بالاتجار في البشر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:15 م
حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم
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كشفت مصادر قانونية، عن أن النيابة العامة تباشر التحقيق في اتهام حنين حسام ومودة الأدهم (فتاتي التيك تو) بالاتجار فى البشر، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن التصرف فيها.

أوضحت المصادر، أن النيابة فصلت تحقيقات قضية الاتجار في البشر عن الإخلال بقيم المجتمع، التى تمت إحالتها فى وقت سابق للمحاكمة وصدر فيها الحكم بالبراءة للبعض وإلغاء الحبس والغرامة لآخرين، لافتة إلى أن قضية الاتجار بالبشر محل التحقيقات الآن، وأضيف إليها متهمون جدد.

وذكرت المصادر، أن وقائع قضية الاتجار بالبشر تضمن أكثر من واقعة، منها ما توصلت إليه تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية بشأن ضلوع حنين حسام فى تأسيس مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة»، أدعت تأسيسها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعى بالاتفاق مع القائمين عليه ممن تربطها علاقة بهم منذ عامين.

أشارت المصادر، إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيقات، حيث طلبت النيابة تحريات قطاع الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حول الوقائع محل الاتهام، وكذا الاستماع إلى شهادة عدد من الشهود حول الأمر ذاته.

كانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، قضت الثلاثاء، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.

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