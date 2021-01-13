حزب الشعب الجمهوري: «ليغلق أردوغان فمه»









انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من قبل رئيس حزب الحركة القومية حليف رجب طيب أردوغان، دولت بهتشلي، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وقال: «ليغلق كل من أردوغان وبهتشلي فمه».يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التحالف الجمهوري التركي، الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، وحزب الحركة القومية برئاسة بهتشلي، لاتخاذ خطوة فعلية نحو إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، باستخدام المادة 68 من الدستور التركي، التي تنص على أنه «لا يمكن تشجيع الأحزاب السياسية على ارتكاب جرائم»، في إطار اضطهاد النظام التركي الحاكم للأكراد في تركيا وخارجها، وفق موقع تركيا الآن.وفي ضوء ذلك علق إنجين ألتاي على دعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي، اليوم الأربعاء، قائلًا: «إذا كانت أسباب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هي السلام والرفاهية والطمأنينة للأمة، فدعوني أقول إنه إذا أغلق كل من أردوغان وبهتشلي فمه، فلن يبقى حاجة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي».يُذكر أن نائب رئيس حزب الحركة القومية، فادي يلدز، كشف عن انتظاره تعليمات من رئيس حزبه، دولت بهتشلي -حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- لملاحقة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قضائيًا وإغلاقه.