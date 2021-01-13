سماح أنور.. حياة فنية وصدمات إنسانية

تفاصيل لقاء سماح أنور على سي بي سي

استضافت شاشة قناة سي بي سي منذ أيام قليلة الفنانة سماح أنور للحديث عن مشوارها خاصة في فترة الغياب التي لاحقتها رغم أنها تواصل حاليا بروفات عرضها المسرحي "المورستان" مع النجمة القديرة سميحة أيوب على خشبة المسرح القومي بالعتبة وكانت تصريحاتها مفاجأة للجمهور الذي عرف صدماتها الإنسانية.سماح أنور الممثلة والمخرجة المصرية التي درست اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة القاهرة؛ اشتهرت بأدوار الحركة في السينما المصرية، وصنعت لنفسها حالة خاصة بتلك الأفلام التي منها "حالة تلبس، بنت مشاغبة جدًا"؛ ورغم أنها أحبت التواجد في المسرح والتليفزيون إلا أن ذلك لم يقلل من جماهيريتها السينمائية.كشفت سماح أنور خلال البرنامج الشهير على أحد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية أن الزواج والحياة العاطفية كان أمرا لا يعرف عنه الكثير مؤكدة أنها لم تخضع اي تجارب عاطفية منذ ما يقرب من 24 عاما؛ منذ أن تزوجت سرا وانجبت ابنها ادم وهو الذي اعتقد البعض أنها تبنته.حياة سماح أنور العاطفية كانت صعبة خاصة في الزيجة الوحيدة التي كشفت عنها؛ حيث أنها قالت في البرنامج أن والدها هو من طلب منها بأن تكون الزيجة سرية ليس مشاعا لكل الناس؛ وهو الأمر الذي عرف خاصة بعد شائعة زواجها من الفنان سمير صبري.