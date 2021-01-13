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فن

سماح أنور.. حياة فنية وصدمات إنسانية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:25 م
سماح أنور
سماح أنور
حسين الجندي
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كانت في فترة التسعينيات أحد أهم الفنانات الذين لقبوها وقتها بأنها أستاذة الأكشن النسائية لما ما بداخل أعمالها بأدوار صعبة جدا؛ فأختارت سماح أنور أن تكون مختلفة بحياتها الفنية إلا أن الصدمات التي قابلتها كانت وراء تأخرها بشكل كبير خاصة الشائعات التي قابلتها إضافة إلى الحادث الشهير الذي ظلت علي أثره لما يقرب من ثلاث سنوات.

تفاصيل لقاء سماح أنور على سي بي سي

استضافت شاشة قناة سي بي سي منذ أيام قليلة الفنانة سماح أنور للحديث عن مشوارها خاصة في فترة الغياب التي لاحقتها رغم أنها تواصل حاليا بروفات عرضها المسرحي "المورستان" مع النجمة القديرة سميحة أيوب على خشبة المسرح القومي بالعتبة وكانت تصريحاتها مفاجأة للجمهور الذي عرف صدماتها الإنسانية.

سماح أنور الممثلة والمخرجة المصرية التي درست اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة القاهرة؛ اشتهرت بأدوار الحركة في السينما المصرية، وصنعت لنفسها حالة خاصة بتلك الأفلام التي منها "حالة تلبس، بنت مشاغبة جدًا"؛ ورغم أنها أحبت التواجد في المسرح والتليفزيون إلا أن ذلك لم يقلل من جماهيريتها السينمائية.

كشفت سماح أنور خلال البرنامج الشهير على أحد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية أن الزواج والحياة العاطفية كان أمرا لا يعرف عنه الكثير مؤكدة أنها لم تخضع اي تجارب عاطفية منذ ما يقرب من 24 عاما؛ منذ أن تزوجت سرا وانجبت ابنها ادم وهو الذي اعتقد البعض أنها تبنته.

حياة سماح أنور العاطفية كانت صعبة خاصة في الزيجة الوحيدة التي كشفت عنها؛ حيث أنها قالت في البرنامج أن والدها هو من طلب منها بأن تكون الزيجة سرية ليس مشاعا لكل الناس؛ وهو الأمر الذي عرف خاصة بعد شائعة زواجها من الفنان سمير صبري.

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حكاية سمير صبري وسماح أنور كانت المفاجأة الأخرى من تصريحات نجمة السينما والمسرح والتليفزيون؛ حيث كشفت علي أن ما حدث ما هو إلا مجرد شائعات خاصة أنها عملت مع سمير صبري كثير من الأعمال الفنية مؤكدة في البرنامج انه أستاذها وصديقها.

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