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الثقافة

باسم شرف: قدمت أدب الجريمة بروايات حقيقية (حوار)

الخميس 14/يناير/2021 - 12:19 ص
باسم شرف
باسم شرف
خالد حماد
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عن تجربة الكتابة الخاصة لكتاب مسموع، المتعلقة بأدب الجريمة كان هذا الحوار مع الكاتب الصحفي والروائي باسم شرف، والذي يعد أحد أبرز الأسماء الشابة التي تنوعت أعمالهم ما بين الكتابة للمسرح، ومن ثم الكتابة الروائية، بالإضافة إلى ذلك كانت تجربته بتقديم 3 أعمال روائية متعلقة بالجريمة.

عن التجربة الأولي يقول الروائي باسم شرف "نحن مجتمع شفاهي يقدس الحكايات المسموعة لكننا تأخرنا كثيرا في استخدام هذا مع الكتب، أنا سمعت كتبا مسموعة في النرويج عام 2009 وكانت منتشرة، وتمنيت أن تكون موجودة في مصر وعالمنا العربي إلى أن ظهر كتاب صوتي السويدي في العالم، وأول تعامل معهم سجلت كتابي يا سلمي أنا الآن وحيد بصوتي، ولاقى نجاحا في الاستماع".

• البداية "مشروع جرائم حقيقية"
وعن تفاصيل بداية التجربة للكتابة الإبداعية "المتعلقة بالحريمة" لكتاب مسموع، يقول باسم شرف "جاءني في يوم أستاذ أحمد رويحل مسئول كتاب صوتي وأخبرني أنهم في صدد عمل كتب خاصة وحصرية تنشر صوتيا فقط.. فاقترحت عليه مشروع جرائم حقيقية وهذا المشروع كنت أعمل عليه من فترة ككتاب ورقي، فرحب بالمشروع وتم الاتفاق علي كل شيء لكي يخرج هذا العمل بصورة جيدة ".

ويستطر باسم شرف "كتبت أول ثلاث روايات من المشروع كجزء أول وكانت معتمدة على جرائم تم غلقها ولم يستدل على الجاني فقررت البحث فيها وكانت الكتابة مثيرة جدا، ونحن في الوطن العربي لم يكن لدينا سلسلة لأدب الجريمة، مثل أجاثا كريستي لكن موجود ادب الرعب والخيال العلمي فكان المجهود صعب أن أكتب أدب خاص بنا بمفرداتنا العربية وتفاصيل التحقيق والجرائم والأدلة الجنائية".

ويتابع باسم شرف "كنت أكتب وأنا أعرف أنها ستكون صوتية، ولها طريقة مختلفة في الكتابة، وكان لابد من الاستفادة من مجال الإذاعة، هناك جمل تصلح الكتابة والقراءة وهناك جمل صالحة للقراءة والاستماع".

ويؤكد باسم شرف "عندما نشرت الروايات الثلاث لاقت نجاحا لم أكن أتوقعه.. فصارت الأكثر استماعا في الوطن العربي رقم واحد".

وجاء رد باسم شرف حول سؤالنا عن ماذا تدور الأعمال الروائية التي أنجزها في مجال الجريمة؟، يقول: "الرواية الأولي جاءت تحت عنوان (حادثة بني مزار) هذه القضية كانت منتشرة في عام 2007 وكانت هذه الجريمة بشعة وغريبة، حيث استيقظ أهل القرية على مقتل عشر شخصيات خمس رجال مقتولين بنفس الطريقة وقطع أعضائهم الذكورية وخمس نساء مقتولات أيضا بنفس الطريقة.. من وراء هذا الحادث الغريب والمثير؟".

أما الرواية الثانية جاءت بعنوان "صباحية"، حيث ذهب الأهل في صباحية ابنتهم واحتفال باليوم الأول في العرس، وفتح لهم الزوج وكانت العروسة لم تكن موجودة بجواره فاخبرهم أنها في الحمام ليفتح الحمام عليها يجدها مقتولة في البانيو، والغريب أن هناك عروسة أيضا تم قتلها في نفس الأسبوع، من وراء هذا الحادث وهل هناك علاقة بين الجريمتين؟

أما الرواية الثالثة فجاءت تحت عنوان "قاتل النساء"، وتدور أحداث الرواية عن قاتل يقوم بقتل مجموعة من النساء ليست لهم علاقة ببعضهم البعض غير الملامح والشكل وطريقة الحياة، ما الدافع وراء هذا.. وهل القاتل يحمل أفكارا انتقامية؟ مع الأخذ في الاعتبار أنه ناجح في عمله كأستاذ في علم النفس وعلاقته طيبة بكل من حوله.. لماذا يقتلهم؟

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