روسيا تعلن إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في جنوب السودان





أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في جنوب السودان.وقالت زاخاروفا للصحفيين، مساء الأربعاء: "نتيجة للجهود المبذولة تم إطلاق سراح الروس المعتقلين، ويجرى حاليا حل القضايا المتعلقة بمغادرتهم جنوب السودان".وكانت زاخاروفا أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الخارجية الروسية على علم باحتجاز المواطنين، مشيرة إلى أن السفارة الروسية لدى أوغندا وجنوب السودان على اتصال مع المواطنين المحتجزين وتبذل جهودًا لإطلاق سراحهم.