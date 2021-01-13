عضو بالشيوخ يدعم مرضى العزل بالمنوفية بـ500 شنطة علاج

جهز النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، بمحافظة المنوفية، 500 شنطة علاج خاص بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، استعدادا لتوزيعها على المصابين بالفيروس، المتواجدين بالعزل المنزلي.وقام عضو مجلس الشيوخ، بتسليم البروتوكول العلاجي، إلى المسئولين عن مبادرة دعم مرضى كورونا بقرية سبك الضحاك، التابعة لمركز الباجور استعدادًا لتوزيعها على الحالات في المنازل، مساهمة في توفير البروتوكول اللازم في أسرع وقت عن طريق المشاركين في المبادرة.