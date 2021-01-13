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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوجدانوف يبحث مع سفير إفريقيا الوسطى الأوضاع في البلاد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:08 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى موسكو ليون دودونا بوناجازا، الأوضاع في إفريقيا الوسطى هذه الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تصاعدت فيها الأوضاع بعد إجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية في السابع والعشرين من ديسمبر 2020.

أضاف البيان أن تصعيد الوضع في هذا البلد كان نتيجة لمحاولة عدد من المجموعات المسلحة غير الشرعية تعطيل العملية الانتخابية بالقوة واعتراف المجتمع الدولي بها.

كانت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق التصدي لمحاولات المتمردين الهجوم على العاصمة بانجي.

يذكر أن الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى بعيد عن الاستقرار، على الرغم من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد مؤخرا.

ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، فاز الرئيس الحالي فوستين أركانج تواديرا بنسبة 53.9 بالمئة من أصوات الناخبين.

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