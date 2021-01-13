غدًا.. مباحثات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره السعودي



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن لافروف سيعقد جلسة مباحثات في 14 يناير الجاري مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، الذي سيقوم بزيارة عمل لموسكو.



وأضاف البيان أنه من المقرر التركيز على مهام الحل السياسي والدبلوماسي للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوحيد جهود جميع الدول الموجودة هناك، من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في هذا الجزء المهم استراتيجيا من العالم، مع التمسك بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وأضاف البيان أنه من المقرر التركيز على مهام الحل السياسي والدبلوماسي للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوحيد جهود جميع الدول الموجودة هناك، من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في هذا الجزء المهم استراتيجيا من العالم، مع التمسك بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مباحثات، في موسكو، غدًا الخميس، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لبحث الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.