قوات معارضة سودانية تعرض الانضمام للجيش لمواجهة الاعتداءات الإثيوبية





أعلنت قوات تحالف الخلاص الوطني المعارضة السودانية، اليوم الأربعاء، استعدادها الدفاع عن أراضي السودان مع القوات المسلحة ضد الاعتداءات الإثيوبية.وقال القائد العام للتحالف الفريق عثمان باونين، إن مقاتلي قوات الخلاص الوطني مستعدون للدفاع عن الوطن في الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن قواتهم تقدر بـ(24) ألف مقاتل في القطاع الشرقي، وفي انتظار إشارة من قيادة الجيش السوداني؛ وذلك وفق قناة العربية.وأكد عثمان أن الهجوم على الأراضي السودانية من القوات الإثيوبية مخطط له مسبقًا.يأتي ذلك فيما اتهمت الخارجية السودانية في وقت سابق اليوم إيوبيا بالتصعيد، وذلك بعد اختراق طائرة حربية الأجواء السودانية.