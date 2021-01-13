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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة في حملات مكثفة بالمنيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:49 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالأحياء والشوارع والقرى، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وقامت برفع 30 طن مخلفات وقمامة وأتربة.

وقال العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت رفع مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حمادة جمعة رئيس الوحدة لقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية بالتعاون مع الحملة الميكانيكية في المنيا قام برفع أكثر من٣٠ طن مخلفات قمامة من منطقة أولاد الشيخ بدمشير، كما قامت الوحدة بصيانة أعمدة الإنارة في قرية الكوم الأحمر وتوابعها وعزبة سليم باشا وعزبة عسير وقريوي وعزبة عبدالله عمار لخدمة المواطنين وسهولة الحركة للسيارات والمواطنين بين القرى.

وأضاف أيمن حسانين رئيس حى جنوب مدينة المنيا، أن قسم الإشغالات بالحى قام اليوم بحملة مكثفة لرفع الإشغالات بكوبرى المنصورة القديم لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين وتم رفع الإشغالات من على جانبى الكوبرى.

وواصلت الوحدات المحلية بقريتي تلة وطوخ الخيل، بحملات نظافة وصيانة للكشافات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية بطوخ الخيل، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.

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