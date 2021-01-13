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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج تشهد الاحتفال بأول دفعة من متعافى الإدمان بالأسمرات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:08 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
ولاء جمال
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تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مساء الأربعاء، الاحتفال بأول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج  التوعوية على مدار الأشهر الماضية للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى.

أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بـ(4) مدارس بحي الأسمرات لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات واستفاد (2925) طالبا وطالبة.

وأكد أن البرنامج يعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، وذلك بمشاركة ما يقرب من (1200) طفل، بجانب تنفيذ (10) إعلانات طرق بأماكن مميزة بالحي للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من الهدايا التي تحمل رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

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