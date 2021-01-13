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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء المرحلة الثالثة فى ختام تبرع مستشفى الأورام بالأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:43 م
مستشفى الأورام بالأقصر
مستشفى الأورام بالأقصر
هدى الأمير
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فى إطار دعم المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر وتعزيز الدور المجتمعى لمنظمات المجتمع المدنى، وتحت رعاية المستشار ألهم محافظ الأقصر، شارك محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر فى المرحلة الثالثة لختام تبرع جمعية الأورمان بأجهزة طبية بمستشفى حميات الأقصر، بحضور الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة، وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر.

وأوضح العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر أن المرحلة الأولى للتبرع بأجهزة طبية لمستشفى حميات الأقصر كانت فى سبتمبر 2020 وتم التبرع بـ10 أجهزة أكسجين و30 سماعة طبية و30 جهاز قياس الحرارة عن بعد، وجهاز فصل عينات و3 أجهزة صدمات وجهاز cbc، والمرحلة الثانية كانت فى نوفمبر 2020، تم التبرع بـ2 جهاز رسم قلب وجهاز سونار.

وكشف عن أن المرحلة الثالثة والأخيرة تضمنت 5 أجهزة مونيتور لغرف عمليات العناية المركزة، وجهازى تخدير، وعربة طوارئ كامل بالأدوات داخل العناية المركزة "كراش كار"، بإجمالى تكلفة للمراحل الثلاثة 4597935 جنيها.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تشجع وتثمن الدور المجتمعى الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى كشريك جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية، خاصة كل ما يسهم فى تعزيز مجابهة فيروس كورونا المستجد ودعم المنظومة الصحية.

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