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حوادث

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حبس متهمين بسرقة محتويات السيارات في الزيتون

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:44 م
حبس متهمين
حبس متهمين
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزيتون، اليوم الأربعاء، بحبس متهمين بسرقة متعلقات المواطنين من داخل سياراتهم، عقب ركنها عن طريق كسر الزجاج 4 أيّام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بقيادة الرائد أحمد صبرى معاون المباحث بشارع جسر السويس ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلِّ من إ ج 16 سنة، عاطل ومقيم عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج، وم م س 16 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، وبحوزتهما حقيبة يد سوداء اللون بداخلها (سماعة طبية، وجهاز قياس ضغط الدم، وجهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم)، مجهولي المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل السيارة ماركة دايو لانوس ـ حال توقفها بالشارع محل الضبط بأسلوب "كسر زجاج الهواية"، أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى وم، 32 سمة، طبيب ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتخصص نشاطهما الإجرامي في السرقة من داخل السيارات واعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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