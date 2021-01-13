الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات ببعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قطع المياه عن المناطق المحصورة بين "شارع المريوطية حتى شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق"، لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 1512021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 1612021.وذكرت الشركة القابضة في بيانها، أن ذلك لإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وأكدت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب ستكون متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.