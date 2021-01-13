غدًا.. طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة.أشار بيان صادر عن الهيئة، الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على السواحل الغربية، معتدلًا على السواحل الشرقية، مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، بينما يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.يسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 70% تقريبا، على مناطق السلوم، ومطروح، والإسكندرية، على فترات متقطعة، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (50 % تقريبا) على مناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة.بينما تتراوح فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - وسط سيناء - خليج العقبة) على فترات متقطعة، في ظل وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.وبالنسبة للوصف الفني لخرائط الطقس، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوى في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 18 11الإسكندرية 18 12وادي النطرون 18 12طنطا 18 11شبين الكوم 18 11دمنهور 18 11بلطيم 18 12مطروح 17 12السلوم 17 11سيوة 18 11بورسعيد 20 13دمياط 19 12الزقازيق 18 11المنصورة 18 11الإسماعيلية 19 12السويس 19 12العريش 20 11رفح 20 11رأس سدر 21 13نخل 20 07نويبع 22 18طابا 22 17كاترين 19 05الطور 22 12شرم الشيخ 24 16الغردقة 24 16مرسى علم 24 16الفيوم 19 11بنى سويف 19 10المنيا 19 09أسيوط 20 09سوهاج 20 10قنا 21 10الأقصر 23 10أسوان 24 11إدفو 24 11أبوسمبل 24 11الوادى الجديد 23 12شلاتين 25 15أبورماد 25 15حلايب 25 15رأس حدربة 24 15