يدير الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون عبر موقع الشركة الإلكتروني والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني خلال الفترة الماضية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح أكثر من 2 مليون مواطن منذ اندلاعه في الصين خلال شهر ديسمبر 2019.





خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

يمكن للراغبين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات في معرفة إجمالي قيمة فاتورة استهلاك النت الشهرية إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار كلمة خدمات من القائمة الرئيسية





إدخال رقم الهاتف الأرضي المتصل بالنت مسبق بكود المحافظة





اختيار الاستعلام عن إجمالي باقة الانترنت المنزلي





الضغط على زر الاستعلام







خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات معرفة إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة





الضغط على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والانترنت المنزلي

مع تصاعد منحني أعداد المصابين بالفيروس كورونا في موجته الثانية والذي ينتشر بسرعة فائقة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى الوفاة لذلك حرصت الشركة المصرية للاتصالات على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، حيث يمكنهم معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون وذلك تسهيلا على عملاءها في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.





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